Dieta, come dimagrire seriamente 10 kg in 30 giorni

La dieta per dimagrire seriamente 10 kg in un mese prevede il consumo di alcuni alimenti che aiutano a riattivare il metabolismo e a perdere peso senza fatica. La dieta deve esssere associata ad un buona e regolare attività fisica in palestra o se non si ha la possibilità di andare in palestra si può tranquillamente fare una camminata a passo spedito ogni giorno di almeno 30 minuti. Dimagrire velocemente è il sogno di tutti ma èper riuscirsi bisogna crederci e volerlo veramente. Il dimagrimento, come hanno svelato più volte gli esperti, è tutta questione di metabolismo. Se si riesce a riattivarlo si bruciano le calorie e si eliminano anche i fastidiosi cuscinetti adiposi.Smaltire 10 kg in trenta giorni non è un’impresa semplice, ma con il giusto schema alimentare tutto è possibile. Ma vediamo ora cosa si mangia nella dieta per dimagrire 10 kg. La colazione va consumata entro mezz’ora dal risveglio inoltre è fondamentale bere quotidianamente almeno due litri d’acqua. La scelta dei cibi non va fatta a caso, ma seguendo regole ben precise. Largo spazio alle proteine, soprattutto nella prima settimana di dieta in cui dovrete dare una scossa al metabolismo, bruciando chili ed eliminando centimetri. Puntate sulla carne bianca e sul pesce, ma anche sui legumi. Piselli, fagioli, ceci e lenticchie sono ricchi di proteine vegetali in più hanno un alto potere saziante e migliorano il transito intestinale. Portate a tavola anche le uova e formaggi freschi digeribili e leggeri, come la ricotta di pecora o di capra.La colazione deve essere nutriente, ma non calorica, ricca di fibre ed energia per darvi il giusto sprint. Scegliete il latte vegetale di soia o avena, accompagnato da frutta fresca e secca, una tazza di tè verde e uno yogurt. A pranzo e cena non fate mancare nel piatto i cereali integrali, utili per tenere a bada l’indice glicemico e regalarvi vitamine e sali minerali. Ottima la pasta e il riso integrale, da condire con sughi semplici a base di verdure, erbe aromatiche o spezie. Potete concedervi anche il pane, meglio se tostato, per ridurre il quantitativo di amido. Infine non tralasciate gli spuntini, fondamentali per non arrivare affamati al pasto successivo. Cosa gustare? Noci, mandorle e noccioline, ma anche prosciutto cotto e crudo magro, macedonie di frutta e tisane.