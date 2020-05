Attualità

Coronavirus e Asp Ragusa: 1.945 test sierologici e 15 positivi IgG Coronavirus e Asp Ragusa: 1.945 test sierologici e 15 positivi IgG

Ragusa, 28 maggio 2020 – Continua la lotta al Covid 19 che si attua anche attraverso l’effettuazione dei tamponi e dei test sierologici e i dati sono certamente incoraggianti. Il totale dei tamponi effettuati aggiornati a oggi, 27 maggio, è di 8717. Tamponi positivi 151, dall’inizio della pandemia, i soggetti positivi, restano sempre, 91. Tamponi negativi 8577. Tamponi in corso 45. Tamponi programmati da effettuare 377. Per il versante test sierologici siamo saliti a 1945 quelli effettuati così come di seguito indicati: Ragusa: 805, positivi 4. Modica: 754, positivi 7. Vittoria: 386, positivi 4. Totali positivi IgG: 15.Anche alcuni comuni della provincia di Ragusa partecipano all’indagine di siero-prevalenza dell’infezione da virus Sars-Cov-2 voluta dal Ministero della Salute e l’Istat con la collaborazione delle Regioni e della Croce Rossa Italiana. In tutto sono 120 i comuni interessati all’indagine, sette quelli della nostra provincia: Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli e Vittoria. Il test interesserà, per tutto il Paese, un campione di 150 mila persone.