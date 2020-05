Fase 2 coronavirus, a Modica ancora aiuti per pagare affitti: ecco come fare

Economia

Modica – Il Comune di Modica si farà carico di altre mensilità per gli affitti privati. Grazie alla rimodulazione dell’implementazione II annualità Piano di Zona 2013/2015 ai sensi della circolare regionale 2/2020, sarà possibile prolungare per i prossimi mesi la misura del pagamento degli affitti delle abitazioni private dei cittadini modicani. Il provvedimento, nato a causa della situazione di emergenza sanitaria e conseguentemente economica fino ad’ora finanziato con fondi comunali, potrà essere prolungata grazie a questi fondi europei che ammontano ad oltre 220 mila euro.Per questa nuova misura salva affitti potranno accedervi solo alcune categorie di privati cittadini che in questi mesi non percepiranno aiuti statali e regionali ed in ogni caso non superare, sommando gli aiuti, l’importo di un ipotetico reddito di cittadinanza del nucleo familiare. Per individuare gli aventi diritto a partire da lunedi primo giugno e per i successivi 10 giorni, chi ha già usufruito del contributo per i mesi di marzo e aprile dovrà presentare apposita istanza integrativa, mentre i nuovi utenti dovranno presentare la documentazione completa (contratto d’affitto, documento di identità, autocertificazione e istanza integrativa). A partire da venerdi 29 maggio potranno trovare la modulistica sul sito del Comune di Modica cliccando sul banner “COVID-19 LIVE NOW”.Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo email emergenzaservizisociali@comune.modica.rg.it Per informazioni è possibile chiamare dal lunedi al venerdi in orari di ufficio il numero 0932759242. “Abbiamo voluto rimodulare risorse a nostra disposizione relative al Piano di Zona 2013-2015 per supportare le famiglie modicane in difficoltà economiche in linea con la nostra politica di aiuti concreti e rapidi a tutte le categorie di cittadini. In questi casi di grande difficoltà la politica deve essere in grado di dare risposte celeri senza titubanza mettendo a disposizione tutte le risorse disponibile ed impegnandosi a trovarne altre per non lasciare solo nessuno.Le risorse che siamo riusciti a liberare saranno messe a disposizione fino ad esaurimento per il pagamento dei soli affitti privati per le prossime mensilità. Faccio la raccomandazione a tutti i cittadini di compilare i moduli con estrema attenzione e controllare bene i numeri di IBAN”.