Dieta della frutta per dimagrire in 3 giorni: menÃ¹ d'esempio

Salute e benessere

Dieta della frutta per dimagrire in 3 giorni: menù d'esempio

La dieta della frutta dei 3 giorni per dimagrire fino a 2 kg è una dieta depurativa ed è ideale per perdere peso velocemente. Si tratta di una dieta molto restrittiva che non può essere seguita oltre i 3 giorni e soprattutto non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Ma vediamo in un esempio di menù della dieta della frutta dei 3 giorni cosa mangiare ogni giorno. Primo giorno: colazione con un centrifugato di mela e banana, caffè. Pranzo: insalata Iceberg con un cucchiaio di olio evo, macedonia con ananas, kiwi, pesca. Cena: yogurt con ciliegie. Secondo giorno: colazione con una coppetta di fragole e albicocche. Pranzo: frullato di banane, mela e yogurt bianco. Cena: spinaci con avocado, anguria.Terzo giorno: colazione con un tè verde, kiwi. Pranzo: melone e cioccolata. Cena: finocchi con arancia e cannella. Durante la dieta della frutta dei 3 giorni si deve bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua e per lo spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio si può consumare frutta come arance, kiwi o ananas. Per lo spuntino o la merenda si può anche optare per un centrifutago di frutta o verdura. Le fibre nella verdura, i frullati, la quantità di liquidi consumati dovrebbero scongiurare i cali energetici, ma protrarre uno schema alimentare di questo tipo vorrebbe dire privare il corpo di proteine e grassi, indispensabili per mantenere alto il volume muscolare.