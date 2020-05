Salute e benessere

Dieta, mangiare frutta per dimagrire: ecco quale scegliere

La frutta per dimagrire velocemente in vista dell’estate si basa sul consumo di alcune varietà che facilitano la perdita di peso. Vediamo quale scegliere e le proprietà. L’anguria, è il frutto migliore per cercare di dimagrire velocemente perché riempie, è sano ed è composto al 90 per cento di acqua. Si può abbondare sia a pranzo che a cena senza temere di non riuscire a dimagrire mangiando troppa anguria, questo frutto infatti contiene solamente 30 kcal ogni 100 grammi. La pera, è il frutto più ricco di fibre ed è ottima per la digestione. Inoltre contribuisce a ridurre i livelli di colesterolo, riduce il rischio di malattie coronariche e il diabete.Le mele, sono ricche di fibre aiutano quindi a sentirsi sazi in fretta. Inoltre secondo alcuni studi la mela è un bruciatore di grassi naturale perché se si mangia una mela prima dei pasti, sembra si riesca a dimagrire il 33% in più. Inoltre è un frutto dalle mille proprietà: riduce il rischio di cancro, mantiene il cuore sano, rafforza il sistema immunitario. L’arancia, ricca di vitamine, una arancia contiene solo 47 calorie ed ha un alto potere saziante, perfetta per evitare di abbuffarsi a merenda o fuori dai pasti. L’ananas, fresco e leggero è tra i frutti più diuretici che ci siano.L'ananas viene consigliato alla fine di un pasto a base di carne o pesce perché contiene un enzima, la bromelina, che favorisce la digestione delle proteine.