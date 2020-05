Dieta della pesca: ecco il menÃ¹ per dimagrire subito 3 kg

Salute e benessere

La dieta della pesca per dimagrire e perdere subito 3 kg in pochi giorni è facile. E’ la dieta ideale per prepararsi alla prova costume in vista dell’estate. La dieta della pesca è ipocalorica e depurativa e consente di fare il peino di vitamine. La pesca è un frutto dalle mille proprietà benefiche per la salute del corpo. La polpa della pesce è ricca di fosforo, potassio, magnesio e ferro, utili per combattere la stanchezza tipica di questo periodo dell’anno. La pesca è ricca di acqua sino al 90% e quindi viene utilizzata come rinfrescante, dissetante e ha persino proprietà diuretiche e leggermente lassative utili contro stitichezza, calcoli renali e cellulite.Questo frutto è nutriente e ricco di sostanze benefiche, ma avendo comunque un basso potere calorico viene utilizzato nelle diete dimagranti. La pesca contiene sali minerali in quantità, primo tra tutti potassio (250 mg), poi fosforo, calcio, magnesio e anche ferro. Tutti questi sali sono ottimi in estate visto l’aumento naturale della sudorazione e la conseguente perdita degli stessi; in particolare il potassio oltre ad essere ricostituente è un tonificante che aiuta le funzionalità del sistema nervoso e del battito cardiaco.Un importante elemento presente è lo iodio, soprattutto in quelle a pasta bianca; lo iodio viene in aiuto alle funzionalità della tiroide ed è quindi indicato per ipotiroidismo.Esso permette una maggior produzione di ormoni tiroidei che accelerano il funzionamento di tutti gli apparati, compreso il fegato, tanto che la pesca a pasta bianca viene utilizzata proprio nei casi clinici in cui serve un drenaggio e un sostegno a tale organo.Tra le vitamine, è ricca in vitamina C sino a coprire, con una sola pesca, il fabbisogno giornaliero del 15%. La vitamina C è utile per rinforzare il sistema immunitario, fortificare le ossa ed inoltre insieme alla presenza del ferro che troviamo nella pesca abbiamo una sinergia veicolata dalla vitamina C per migliorare l’assorbimento di questo prezioso minerale.Le pesche contengono il precursore della vitamina A (chiamato beta-carotene) che nel nostro organismo si trasforma conseguentemente in vitamina A e svolge molteplici funzioni contro gli agenti inquinanti, purifica e aiuta le ossa, i denti e la pelle. Le vitamine A e C sono anche potenti antiossidanti per combattere i radicali liberi. Contiene ancora le vitamine B, K ed E che completano il quadro con le loro proprietà ricostituenti e mineralizzanti. L’unica avvertenza per il consumo di pesche riguarda le diete per diabetici (causa ricchezza di zuccheri) che ne escludono la tipologia a pasta gialla essendo più ricche in zuccheri. Ma vediamo proa cosa si mangia nella dieta della pesca per dimagrire velocemente 3 kg in pochi giorni.Colazione con due pesche cotte al vapore, per sgonfiare la pancia, poi bevete una tazza di tè verde, accompagnato da yogurt magro, crusca e frutta di stagione. Spuntino: un tè verde senza zucchero. Pranzo: pasta integrale con verdure, chiudendo il pasto con una pesca noce. Merenda: una pesca frullata. Cena: insalata mista, due uova,formaggio light e una pesca. Concludete la giornata con un’insalata di pesca e con una tisana drenante e rilassante. Come sempre prima di seguire la dieta contattate un medico, per valutare il vostro quadro clinico e capire se un regime alimentare di questo tipo è adatto a voi. La dieta sopraelencata è indicativa ed è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo e alle donne in gravidanza.