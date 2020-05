Bonus colf e badanti da 1000 euro per aprile e maggio: come fare domanda

Italia

Roma – Il bonus colf e badanti da 500 euro è stato confermato nel decreto di Rilancio. Si tratta di uno dei tanti aiuti premessi dal Governo ed inseriti nel nuovo decreto. Ecco a chi tocca il bonus da 500 euro per colf, badanti e lavoratori domestici. Le colf e le badanti hanno diritto per lo stop della loro attività lavorativa dovuta all’emergenza Coronavirus, ad un bonus massimo di 1.000 euro (per aprile e maggio), semprechè siano in possesso di un contratto (o più) per un minimo di 10 ore settimanali di lavoro. Il bonus è incompatibile con altri sussidi, per esempio con il reddito di cittadinanza.Per riceverlo, colf e badanti dovranno fare richiesta all’INPS, attualmento il modulo apposito non c’è ancora. Anche in questo caso, si è in attesa di delucidazioni. I lavoratori domestici per poter ricevere il bonus da 500 euro non devono convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.