Tisana al carciofo per dimagrire, Ã¨ una tisana detox: depura da tossine

Rimedi naturali

La tisana al carciofo per dimagrire è nota per le sue proprietà benefiche che aiutano a liberare l’organismo dalle tossine. La tisana al carciofo è nota anche come tisana detox poiché il carciofo è un ottimo rimedio detox. Favorisce lo smaltimento delle tossine e delle sostanze di scarto. Ma come si prepara la tisana al carciofo? La tisana al carciofo è semplice da preparare basta versare in una tazza di acqua bollente un cucchiaino di foglie essiccate di carciofo e lasciarle in infusione per circa 10 minuti.Prima di bere la tisana filtratela con l’aiuto di un colino. Per rendere il suo sapore amaro più gradevole aggiungete una punta di miele e bevetela due volte al dì.