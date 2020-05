Dieta: la cucina come arma migliore per avere addominali scolpiti: cosa mangiare

Salute e benessere

La dieta ideale da seguire per avere degli addominali scolpiti si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a definire i muscoli. In pratica si può trasformare la cucina nella migliore arma per iniziare a costruire addominali. Ma cosa mangiare per avere addominali scolpiti? Gli alimenti da inserire nella dieta e da mangiare per avere addominali scolpiti sono tutti alimenti nutrienti e integrali, come frutta, verdura, cereali integrali, grassi sani e cibi ricchi di proteine. Questi alimenti non sono solo ricchi di micronutrienti e antiossidanti, ma hanno anche poche calorie. Pertanto, possono supportare la perdita di peso e aumentare la combustione dei grassi. Inoltre, forniscono fibre, proteine ​​e grassi sani, tutti elementi che svolgono un ruolo centrale nel miglioramento della composizione corporea. E’naturlamente ovvio che la dieta da sola non può trasformare i muscoli ma è necessario seguire anche una buona e regolare attività fisica sia per bruciare calorie che per tonificare i muscoli. Ma vediamo ora cosa mangiare per avere addominali scolpiti.Frutta e verdura sono molto nutrienti, il che significa che sono a basso contenuto di calorie ma ricchi di antiossidanti, fibre e un assortimento di vitamine e minerali. I cereali integrali come avena, orzo, grano saraceno e quinoa possono essere un'ottima aggiunta alla dieta.. Oltre ad essere ricchi di fibre, che possono migliorare la perdita di peso, la digestione e i livelli di zucchero nel sangue, i cereali integrali sono una buona fonte di vitamine, minerali e antiossidanti. Alcune ricerche suggeriscono che mangiare cereali integrali può ridurre l'appetito e influenzare il consumo di energia del tuo corpo, entrambi i quali possono influenzare la composizione corporea.Un piccolo studio di 12 settimane su 50 persone ha anche scoperto che lo scambio di pane di grano raffinato con pane di grano integrale ha portato a riduzioni significative del grasso della pancia. Noci e semi forniscono il perfetto equilibrio di fibre, proteine ​​e grassi sani, che possono essere incredibilmente utili per ottenere addominali. In uno studio di 6 settimane su 48 persone, mangiare 1,5 once (43 grammi) di mandorle al giorno ha portato a significative riduzioni del grasso della pancia (13Fonte attendibile). Un altro studio su 26 persone ha dimostrato che mangiare 1,2 once (35 grammi) di farina di chia al giorno per 12 settimane ha ridotto il peso corporeo e la circonferenza della vita. Tra la frutta secca è consigliatto anche il consumo di pistacchi, noci, mandorle, noci pecan e noci del Brasile. I pesci grassi come il salmone, lo sgombro, il tonno e le sardine sono ricchi di acidi grassi omega-3 , che svolgono un ruolo chiave nella salute del cuore, nelle funzioni cerebrali, nell'infiammazione e nel controllo del peso. Mangiare pesce può non solo aiutarti a perdere grasso addominale, ma anche a ridurre potenzialmente i fattori di rischio per le malattie cardiache, come alti livelli di trigliceridi. Uno studio su 2.874 adulti ha scoperto che coloro che mangiavano regolarmente pesce grasso tendevano ad avere meno grasso della pancia e livelli più bassi di trigliceridi. Allo stesso modo, mangiare pesce magro era legato alla circonferenza della vita inferiore e ai livelli di trigliceridi nelle donne.Inoltre, il pesce è ricco di proteine, che possono favorire la tonificazione addominale.La ricerca suggerisce che un maggiore apporto proteico potrebbe essere associato a una riduzione del grasso addominale e potrebbe aiutare a ridurre l'appetito e aumentare la perdita di peso.