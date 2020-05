Tisane dimagranti: ecco quali erbe usare dopo il lockdown

Rimedi naturali

Dimagrie con l’aiuto di tisane dimagranti è semplice basta scegliere le erbe giuste. Ci sono diverse tisane dimagranti che spesso vengono inserite nelle diete, vediamo quali sono quelle ideali per perdere peso dopo il lockdown che ci ha costretti a rimanere a casa facendoci aumentare di peso ed ingrassare di qualche chilo. Ecco alcune erbe da usare per le tisane dimagranti, ideali per perdere peso dopo il lockdown. Ecco alcune erbe: finocchio, eccellente digestivo; lo zenzero aiuta il metabolismo e quindi aiuta a bruciare i grassi; alloro e limone migliorano il metabolismo e facilita la digestione; tè oolong favorisce l’ossidazione dei grassi; banaba, riduce il tasso glicemico e depura.Tè verde risveglia il metabolismo; acqua e limone da bere la mattina, a digiuno, utile per svegliare il metabolismo e migliorare l’attività intestinale;yerba mate, ha effetti simili alla caffeina, ottima per bruciare i grassi, smorza il senso di fame; menta, migliora la digestione e placa gli attacchi di fame; fucus, aiuta il metabolismo.