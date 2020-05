Bonus vacanze 2020 da 150 euro a 500 euro: ecco a chi spetta e come utilizzarlo

Italia

Roma – Il bonus vacanze da 150 euro per una persona a 500euro per le famiglie composta da tre o più persone nel Decreto di Rilancio, ecco tutti i dettagli. Per prima cosa vediamo chi potrà beneficiare del bonus e come dovra essere utilizzato. Il Bonus vacanze potrà essere erogato ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Il bonus vacanze 2020, secondo quanto previsto dalla Decreto Rilancio, potrà essere utilizzato per pagare: servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive; servizi offerti dai bed & breakfast che esercitano attività turistico ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale; agriturismo.Il Bonus vacanze è utilizzabile, soltanto da un componente del nucleo familiare. Sono previsti i seguenti importi: 150 euro per i nuclei familiari composti da una persona; 300 euro per i nuclei familiari comporti da due persone; 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone.ora vediamo come è stato suddiviso il bonus vacanze: 80% sarà riconosciuto come sconto sul corrispettivo dovuto, mediante l’applicazione di uno sconto da parte della struttura; 20% dovrà essere richiesto in detrazione fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (con rimborso quindi nel 2021).La parte riguardante l’80% del bonus vacanze, viene previsto che il rimborso al fornitore avvenga sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Ecco ora le condizioni previste per poter accedere al bonus vacanze 2020: le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi dall’impresa turistico ricettiva; l’importo totale della spesa sostenuta deve essere documentata mediante fattura elettronica o documento commerciale (scontrino elettronico) dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che intende usufruire del credito; il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.Il bonus vacanze 2020 non può essere utilizzato per prenotazioni tramite portali come Airbnb o Booking, ma sarà possibile rivolgersi ad agenzie di viaggio.