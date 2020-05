Mangiare senza sale per dimagrire subito 3 kg in 3 giorni: menÃ¹

Salute e benessere

Mangiare senza sale per dimagrire subito 3 kg in 3 giorni: menù

Mangiare senza sale per dimagrire subito è semplice, basta seguire una dieta iposodica per 3 giorni e si possono perdere fino a 3 kg. Il sale trattiene i liquidi ed è nemico della ritenzione idrica che causa gonfiori e non solo. Ma vediamo come si mangia nella dieta iposodica per perdere 3 kg in 3 giorni in un esempio di menù giornaliero che può essere seguito per un massimo di 3 giorni e non oltre in quanto potrebbe causare effetti indesiderati alla salute e al benessere dell’organismo. Ecco cosa mangiare.Appena svegli al mattino bisogna bere due bicchieri di acqua minerale iposodica e fare qualche esercizio fisico Colazione con una tazza di tè verde, 3 fette biscottate integrali con un velo di miele, 100 grammi di lamponi. Spuntino: due bicchieri di acqua iposodica oppure una grande tazza di infuso di verga d’oro e, in più, assumi il frullato anguria e polvere di orzo pregermogliato o una tisana al finocchio o tarassaco. Pranzo: insalata saziante, depurativa e ricca di potassio a base di rucola, songino, sedano, pomodorini e ananas condita con un filo d’olio extravergine d’oliva, un cucchiaino di aceto di mele e un battuto di erbe aromatiche (ovviamente non aggiungere sale) in alternativa si può mangiare una piccola porzione di pasta integrale con verdure (naturalmente senza sale).Merenda: due bicchieri di acqua minerale iposodica o un tè verde senza zucchero o una tisana drenante senza zucchero. Cena: verdure grigliate tipo zucchiene o peperoni, merluzzo al vapore e uno yogurt magro. Prima di andare a letto si può bere una tisana drenante.