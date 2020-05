Tisana afrodisiaca con damiana e muira puama: ricetta

Rimedi naturali

La tisana afrodisiaca con damiana e muira puama aiuta a stimolare e risvegliare la sessualità in modo naturale. Sin dall’antichità (egiziani, greci e romani) l'uomo ha ricercato, selezionato e diffuso sostanze con proprietà afrodisiache in modo da risvegliare i propri appetiti sessuali al momento opportuno. Tra tutte queste sostanze figurano anche molti erbe, selezionati perché in grado di vincere blocchi emotivi e riluttanze.Ma vediamo le proprietà della tisana con damiana e muira puama e come si prepara. La Damiana (Turnera diffusa) è una pianta piccola erbacea, con foglie gialle aromatiche, proveniente dall’America del Nord, America Centrale, Caraibi ed America del Sud. Il suo nome scientifico è Thurnera aphrodisiaca ed appartiene alla Famiglia delle Turneracee.Era usata fin dall’antichità dagli indigeni ed ancora oggi, secondo tradizione, è considerata una pianta con proprietà afrodisiache ed un rimedio naturale abbastanza efficace nelle patologie legate a disturbi della sfera sessuale in genere. Le foglie di damiana sono ricche di diverse sostanze, tra cui flavonoidi, oli essenziali, tannini; il principio attivo è la Damianina, una sostanza amara che agisce direttamente sul sistema nervoso centrale ed anche periferico, con effetti rilassanti, stimolanti ed energizzanti. La muira puama veniva usata dalle antiche tribù indigene per curare diverse malattie, ma era utilizzata soprattutto come “Erba dell’amore”. C’è da dire che oggi la pianta è citata da fonti di medicina erboristica importanti come rimedio efficace per l’impotenza.Le parti più utilizzate della muira puama sono la corteccia, i rami e la radice, ricchi di oli essenziali, alcaloidi a catena lunga, triterpeni, acidi grassi estreri, tannini, steroli vegetali ed in particolare di un alcaloide, la Muirapuamina, una sostanza amara che esplica un’azione alfa-bloccante e vasodilatatrice e possiede proprietà energizzanti e afrodisiache. Ora vediamo gli ingredienti che servono per preparare la tisana afrodisiaca con damiana e muira puama. Ingredienti: 60 gr di foglie di damiana, 40 gr di radici di muira puama, 1 lt d’acqua. Preparazione: Mescolare gli ingredienti ed immergere 50 gr di preparato nell’acqua bollente, lasciando in infusione per una decina di minuti. Filtrare la tisana afrodisiaca con un colino e versare il liquido in tazza.