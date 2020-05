Salute e benessere

Diete monotematiche per dire addio ai chili di troppo: ecco quali Diete monotematiche per dire addio ai chili di troppo: ecco quali

Le diete monotematiche sono tantissime e sono note per la velocità con cui riescono a far dimagrire. Le diete monotematiche sono le diete per dire addio ai chili di troppo. Tra le tante diete monotematiche ci sono: la dieta del minestrone, dell’uva, del riso, del limone, dello yogurt o anche quella del carciofo. Ce ne sono veramente per tutti i gusti. Ma hanno una cosa in comune: ci si affida ad un unico alimento. Il basso contenuto calorico favorisce il dimagrimento e lo schema di base è molto semplice da ricordare.Essendo così restrittive, si finisce però per avere delle carenze di principi nutritivi e, già dopo qualche settimana (se va bene), la dieta diventa noiosa e si rischia di abbandonarla. Le diete monotematiche fanno dimagrire velocemente perché prevedono il consumo di alimenti con poche calorie e di conseguenza aiutano a perdere peso. Sono efficaci poiché seguono un semplice principio: essendo l’assunzione di meno calorie l’unico modo di dimagrire, le diete monocibo esasperano questo concetto sfruttando la propensione a stancarsi dell’unico alimento concesso fino ad arrivare a saziarsi con meno calorie.Sono comunque molto squilibrate e dannose per la salute.