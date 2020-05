Tisana depurativa al finocchio e menta: a maggio contro gonfiore

Rimedi naturali

La tisana depurativa al finocchio e menta è la tisana ideale a maggio per drenare i liquidi e cominciare a perdere i liquidi in eccesso accumulati durante il periodo di quarantena. la dieta depurativa al finocchio a maggio aiuta a combattere il gonfiore, la tisana al finocchio è davvero semplice da fare in casa. Ma vediamo come si prepara la tisana depurativa al finocchio e menta. Versate i vostri ingredienti, una manciata di semi di fimocchio e foglie di menta, in un pentolino pieno d’acqua, aggiungete tre o quattro fette di limone e portate a ebollizione.Lasciate sul fuoco per qualche minuto, infine filtrate il composto. Questa tisana è utile sia dopo i pasti che a inizio giornata prima ancora della colazione.