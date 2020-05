Attualità

Avviso Modica, mascherine, guanti e fazzoletti dopo uso: ecco dove buttarli Avviso Modica, mascherine, guanti e fazzoletti dopo uso: ecco dove buttarli

Modica - Mascherine, guanti e fazzoletti dopo l’uso vanno conferiti nell’indifferenziata. Tra le condotte da rispettare al fine di fronteggiare l’espandersi del Corona virus, l’assessore all’Ecologia di Modica raccomanda agli utenti che le mascherine così come i guanti e i fazzoletti di carta dopo l’uso vanno depositati all’interno del contenitore della raccolta indifferenziata. “Per una migliore tutela e sicurezza, consiglia l’assessore Pietro Lorefice, è necessario chiudere in un sacchetto sia mascherine, guanti e fazzoletti usati prima di conferirli nell’apposito contenitore.Raccomando gli utenti a non abbassare la guardia e a tenere un comportamento rispettoso delle regole che ci siamo imposti a garanzia della nostra salute e quella degli altri.”