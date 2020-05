Ragusa, 200 mila euro anche per società sportive

Politica

Ragusa - Soddisfazione da parte dei consiglieri comunalli democratici di Ragusa, Mario Chiavola e Mario D’asta, per il riscontro positivo ricevuto all’interrogazione consiliare presentata ad aprile con la quale chiedevano l’erogazione di risorse economiche, a carico delle casse comunali, in favore delle strutture sportive con attività regolarmente accreditate, autorizzate e affiliate al Coni, in considerazione del fatto che anche l’ente di palazzo dell’Aquila, considerando il presente momento emergenziale sanitario, debba necessariamente adoperarsi per alleviare le criticità anche del mondo sportivo, gravato dagli onerosi pagamenti di affitti e di utenze.Ed infatti l’assessore comunale allo Sport, Eugenia Spata, e il dirigente del VI settore, Santi Di Stefano, rispondendo al loro atto ispettivo, hanno comunicato che, con deliberazione emessa nel quadro delle misure di contrasto agli effetti negativi prodotti nel territorio dall’emergenza coronavirus, è stato previsto, tra le altre, l’istituzione di un fondo di importo pari a 200.000 euro da destinare anche a iniziative di sostegno alle associazioni sportive, in aggiunta a quelle previste in ambito nazionale e regionale.Mario Chiavola e Mario D’Asta concludono con la considerazione che “anche l’amministrazione comunale, prendendo spunto dalla nostra sollecitazione, ha ritenuto che effettivamente è opportuno agevolare, in questo grave frangente, tutti gli attori sociali e, tra questi, le associazioni e le società sportive, in quanto fautrici dirette di valori pedagogici, sociali e anche culturali. Nella nostra iniziativa consiliare avevamo proprio chiesto che pure il Comune di Ragusa facesse la propria parte nell’attività di sostegno alle strutture sportive con attività regolarmente accreditate, autorizzate ed affiliate al Coni. In questa fase così delicata, è fondamentale operare con una adeguata sinergia d’intenti come in questo caso.Ed è necessario capire come spendere e quanti di questi duecentomila euro saranno utilizzati per aiutare concretamente il mondo dello sport della nostra città”. (da.di.)