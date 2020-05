Reddito di emergenza 2020 fino a 800 euro per 2 mesi: ecco a chi spetta e novitÃ 

Italia

Roma – Il Reddito di emergenza 2020 da 400 euro e fino a 800 euro per le famiglie con più figli in arrivo nella fase 2 diventa un contributo temporaneo e non rinnovabile come l’attuale Reddito di Cittadinanza. Al momento ne potranno fare richiesta anche coloro che già ora usufruiscono del reddito di cittadinanza. Ma quali sono i requisiti per fare la richiesta e dove si deve fare la domanda? I requisiti sono i seguenti: reddito del 2020 inferiore al Rem, in banca massimo 10 mila euro per il single e 20 mila per la famiglia, Isee inferiore a 15 mila euro (ma il 79% degli Isee è già sotto questa soglia, dati Inps sul 2018).Per la domanda ci si dovrà rivolgere all’Inps anche se ancora non sono stati definite le modalità che con ogni probabilità seguiranno le line della richiesta per il reddito di cittadinanza. Italia Viva vorrebbe che il reddito di emergenza fosse gestito dai Comuni, la Catalfo però preferisce la gestione dell'Inps. Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ipotizza che alla fine durerà 2 mesi e coinvolgerà circa un milione di famiglie, con un assegno da 400 euro (single) a 800 euro (famiglia con figli).Costo stimato: 1,2 miliardi. Sarà molto larga la platea interessata: lavoratori atipici, stranieri (basta la residenza in Italia, senza il vincolo dei 10 anni richiesto dal Rdc), lavoratori del sommerso e tutti gli esclusi dal resto degli aiuti.