Rimedi naturali

Tisane dimagranti: ecco la ricetta della tisana al fucus e alla menta

Ci sono diverse tisane dimagranti tra i rimedi naturali per perdere peso. Tra queste vediamo la ricetta della tisana al fucus e della tisana alla menta. Tisana al fucus, ingrdienti: mezzo cucchiaio di fucus secco, un bricco d’acqua. Il fucus si acquista in erboristeria e la tisana si prepara come tutte le altre. E’ ideale per spezzare la fame quindi va bene sia a metà mattina che a metà pomeriggio.Tisana alla menta, ingrrdienti: 3-5 foglie di menta fresca, un bricco d’acqua. Si lavano le foglie di menta e si mettono a bollire, si filtra e si beve. Ideale da bere durante i pasti, migliora la digestione e aumenta il senso di sazietà, bene anche come spuntino pomeridiano o dopo cena.