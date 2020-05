Italia

Nuovo decreto, cassa integrazione in deroga fino al 31 ottobre Nuovo decreto, cassa integrazione in deroga fino al 31 ottobre

Roma – Nella bozza del nuovo decreto Italia di aprile è prevista anche la cassa integrazione in deroga fino a fine ottobre. La cassa integrazione in deroga per l'emergenza covid-19 viene estesa da 9 settimane a 18 settimane "per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020". E' quanto si legge nella bozza del dl aprile. Vengono prorogate per altri due mesi le indennità Naspi e Dis-Coll che scadono tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.Inoltre viene sospeso il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto, secondo quanto è stabilito dal decreto dignità.