Salute e benessere

Dieta Dukan, fase di attacco per dimagrire subito: ecco come funziona

La dieta Dukan ha una prima fase di attacco per dimagrire. Si basa sulla scelta di alcuni alimenti e sul seguire alcune regole che aiutano a risvegliare il metabolismo. La fase di attacco della dieta Dukan può durare da fino a 5 giorni e si possono perdere fino a 3 chili. ma prima di vedere cosa si mangia nella dieta dukan ed in particolare nela fase di attacco vediamo quali sono le semplici regole da seguyire per facilitare la perdita di peso.Ecco le regole da seguire: praticare 20 minuti di attività fisica giornaliera in modo da velocizzare ulteriormente la perdita di peso e tonificare i muscoli; bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno; consumare un cucchiaio e mezzo di crusca al giorno. Ora invece vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo giornaliero della dieta dukan nella fase di attacco. Colazione con un caffè o tè senza zucchero, 1 yogurt magro con crusca d’avena. Spuntino: 150 g di formaggio magro. Pranzo: petto di pollo alla griglia condito con limone ed erbe aromatiche.Cena: frittata con 2 uova insaporita con erbe aromatiche ed erba cipollina. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. Inoltre ricordiamo che questa dieta è vieteta a chi soffre di patologie importanti come il diabete e alle donne in gravidanza. Lo schema sopraindicato è un esempio in quanto la dieta deve essere sempre elaborato da uno specialista.