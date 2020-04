Dieta con carni bianche: ecco il menÃ¹ per dimagrire facilmente

Salute e benessere

Dieta con carni bianche: ecco il menù per dimagrire facilmente

La dieta con carne bianca per dimagrie facilmente fino a 5 kg in 7 giorni è molto semplice da seguire. Si tratta di una dieta proteica che vieta il consumo di carboidrati. Durante la dieta con carne bianca si possono mangiare proteine nobili di origine animale ed in particolare sono concessi: carne di capretto, agnello, maiale, coniglio, pollame e anche pesce. Questa dieta consiste, quindi, nell’alternare questi tipi di carne bianca con il pesce. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo della dieta con carne bianca. Colazione con un bicchiere di latte scremato o uno yogurt greco alla frutta o un frullato di frutta a scelta. Spuntino: una mela o due fettine di ananas o 100 grammi di bresaola o 100 grammi di fesa di tacchino. Pranzo: 200 grammi di petto di pollo arrostito o a bagnomaria o 200 grammi di coniglio con pomodoro e un cucchiaino di olio. Merenda: un frutto di stagione o un tè verde o una spremuta di pompelmo o una spremuta di pompelmo senza aggiunta di zucchero.Cena: 200 grammi di spezzatino di tacchino a vapore o 200 grammi di petto di tacchino arrostito o a bagnomaria o tre salsicce di tacchino oppure tre hamburger di pollo o tacchino arrostiti. Per il paranzo o la cena si può in alternativa mangiare il pesce a scelta tra merluzzo in bianco (300 grammi) con olio e limone o un’ orata da 500 grammi a bagno maria, oppure 250 grammi di alici alla piattella. Sempre a pranzo o a cena si può abbinare al primo piatto anche verdure crude o cotte. Le verdure ideali per la dieta con carne bianca si può scegliere: zucchine, carote, broccoli, melanzane,spinaci e bietole.Durante la dieta si deve bere almeno un litro e mezzo di acqua naturale al giorno e tisane drenanti al finocchio e tarassaco. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro tipo di regime alimentare dietetico. La dieta con carne bianca non è adatta a chi sofffre di diabete o patologie renali o altro tipo di patologie importanti.