Politica

Ragusa, servizio pulizia immobili comunali: svelato il mistero del bando Ragusa, servizio pulizia immobili comunali: svelato il mistero del bando

Ragusa - Sulla vicenda del servizio di pulizia degli immobili comunali (di cui riferiamo in altra parte del giornale), è pervenuta questa precisazione dell’assessore Giovanni Iacono, che riportiamo integralmente. "In merito a notizie di stampa relative al servizio di pulizia degli immobili comunali vogliamo rassicurare che non vi è mai stata la volontà dell'Amministrazione Comunale di ridurne l'orario. Si è predisposto il capitolato nella necessità di averlo prima della scadenza contrattuale e con le somme disponibili al momento della predisposizione, solo un fatto tecnico e, a riprova, non vi è ancora pubblicato alcun bando che uscirà a breve e contemplerà le somme occorrenti per contemperare le finalità della gara pubblica, le esigenze degli uffici e il rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.Tutto senza alcun condizionamento da parte di nessuno né di lettura strumentale di 'intenzioni' mai avute”. (da.di.)