Coronavirus Vittoria: ecco come avere i buoni spesa

Vittoria - E' attiva da questa mattina, sul sito del Comune di Vittoria, la piattaforma con il nuovo modulo on-line. Il cittadino dovrà compilare il modello ed inviare la richiesta; in tempo reale il sistema acquisirà la domanda che sarà valutata dagli uffici e, se esitata positivamente, trasmetterà un messaggio al cellulare del richiedente dell’avvenuta accettazione dell’elargizione del buono spesa. Il richiedente riceverà i buoni spesa all’indirizzo email indicato e potrà recarsi a fare la spesa nel supermercato convenzionato e da lui indicato nella domanda.Inoltre, dalla stessa piattaforma, ognuno dei supermercati aderenti all’iniziativa potrà prendere visione del numero di utenti che vorranno andare a spendere i loro buoni spesa nel proprio esercizio commerciale, buoni spesa che non prevedono assolutamente, perché vietato dalle disposizioni della Commissione straordinaria, la vendita di gioco d’azzardo legalizzato patologico tipo “gratta e vinci”. Rispondendo alle esigenze di trasparenza, alle quali si conforma l'azione della Pubblica Amministrazione, inviamo in allegato la nota redatta dai Servizi sociali del comune di Vittoria riguardanti i buoni spesa consegnati a seguito dellerichieste pervenute, dove viene indicata ,altresì, la qualità e la quantità di lavoro svolta dagli uffici comunali sino ad ora. “Come promesso il Comune si è profuso in un impegno di natura straordinaria riguardo all'emergenza scoppiata a seguito della pandemia di Covid-19. Nessuna richiesta è stata trascurata e nessuno è rimasto indietro e le famiglie bisognose hanno avuto ciò che hanno richiesto. Facciamo appello al senso di responsabilità e al dovere civico di tutti affinché si evitino situazioni di abuso che finiscono per danneggiare seriamente le famiglie realmente bisognose”,- ha dichiarato il prefetto Filippo Dispenza inrappresentanza della Commissione Straordinaria che ci tiene ancora a puntualizzare che “tutte le legittime domande saranno esaurite in tempi brevi, e le richieste di tutti coloro che ne avranno diritto saranno esaudite. Il rendiconto settimanale degli aiuti alle famiglie bisognose, grazie anche alla collaborazione di aziende private, che hanno messo a disposizione derrate alimentari ed ortofrutticole, a cui va un doveroso ringraziamento per la loro solidarietà, saranno pubblicati ogni fine settimana sulla piattaforma informatica del Comune. Questo risultato è stato raggiunto grazie ai nostri uffici e alla collaborazione con la Protezione civile comunale, la Caritas Diocesana di Ragusa e la Camera del Lavoro con cui abbiamo stipulato una convenzione”.