Dieta viennese per dimagrire 7 chili in due settimane: menÃ¹

Salute e benessere

Dieta viennese per dimagrire 7 chili in due settimane: menù Dieta viennese per dimagrire 7 chili in due settimane: menù

La dieta Viennese può far dimagrire fino a 7 chili in due settimane. E’ una dieta che si basa su un regime alimentare ideato dall’Istituto dell’alimentazione di Vienna. L’alimentazione prevista nella dieta dimagrante viennese attiva un cambiamento del metabolismo che, secondo gli esperti, renderebbe possibile mangiare normalmente senza ingrassare al termine della dieta. Ma prima di elencare un esempio completo settimanale della dieta viennese per perdere peso velocemente vediamo quali alimenti possono essere consumati durante questo regime alimentare dietetico.Durante la dieta viennese sono vietate tutte le bevande alcoliche e gli zuccheri sotto ogni forma, previsto il consumo di poco sale. Tra gli alimenti permessi ci sono: caffè, carne, pesce, uova, e poi frutta e verdura senza limiti particolari. Ma vediamo ora cosa si mangia in un esempio completo del menù settimanale della dieta viennese. Lunedì: colazione con un caffè. Pranzo: due uova sode, spinaci. Cena: bistecca con insalata verde e sedano. Martedì: colazione con un caffè ed un panino integrale da 100 gr. Pranzo: una bistecca, insalata verde e un frutto. Cena: prosciutto cotto senza limiti di quantità.Mercoledì: colazione con un caffè ed una fettina di pane integrale. Pranzo: due uova sode, insalata verde e pomodori. Cena: 200 gr di prosciutto cotto e insalata verde. Giovedì: colazione con un caffè ed un panino integrale da 100gr. Pranzo: un uovo, carote e 150 gr di formaggio light. Cena: uno yogurt al naturale ed un frutto. Venerdì: colazione con un caffè, carote grattugiate al limone. Pranzo: pesce a vapore, pomodori. Cena: una bistecca ed insalata verde. Sabato: colazione con un caffè e un piccolo panino integrale.Pranzo: colazione con un caffè e una spremuta di arancia. Pranzo: pollo alla griglia e insalata verde. Cena: due uova sode e carote al vapore. Domenica: colazione con un tè con Limone. Pranzo: una bistecca e frutta. Cena: pizza. Come facciamo sempre nelle dieta pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire la dieta viennese o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.