Terremoto Napoli, sciame sismico in corso: gente in strada

Napoli – Sciame sismico in zona flegrea a Napoli. Tre le scosse di terremoto registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Molte gente è scesa in strada per la scossa più forte avvertita intorno alle 5. Si tratta di una delle scossa più forte degli ultimi sei mesi nellʼarea occidentale di Napoli, nella zona di Agnano Pisciarelli e su tutto il territorio di Pozzuoli. L'area flegrea, in provincia di Napoli, è stata al centro da uno sciame sismico dalle 4 fino intorno alle 7 con 22 eventi registrati.Tre le scosse di terremoto avvertite da buona parte della popolazione sorpresa nel sonno: la prima alle 4:16, di magnitudo 2,0, la seconda alle 4:41, di magnitudo 2,5, e la terza alle 4:59, di magnitudo 3,1.