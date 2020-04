Attualità

Coronavirus Modica, 12 modicani in quarantena in attesa di tampone Coronavirus Modica, 12 modicani in quarantena in attesa di tampone

Modica - "È mio dovere informare la cittadinanza che oggi sono stati messi in quarantena ben 12 concittadini modicani. Tutti sono venuti a contatto con uno dei componenti del gruppo individuato a Ragusa all'interno di uno studio professionale". Ad annunciarlo è il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, sul suo profilo Facebook. "Oltre ad essere stati messi in quarantena - scriver Abbate - saranno sottoposti domani a tampone per controllare il loro stato di salute.Alla luce di questa ultima notizia, con grande rammarico, visti i casi potenziali sul territorio modicani, mi vedo costretto a rallentare le operazioni di ritorno alla normalità (a cominciare dal cimitero) fino a quando non avremo notizie certe circa l'esito dei tamponi. Nel frattempo ricominceremo domani la sanificazione delle strade del perimetro urbano e finiremo quelle agli ingressi e nei viali del cimitero. Purtroppo dobbiamo tenere a freno facili entusiasmi e restare concentrati sull'obiettivo, alla luce di notizie come questa tutto passa in secondo piano.