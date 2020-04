24 aprile: compleanno in quarantena per la città di Vittoria

Appuntamenti

Vittoria - Sarà un compleanno in quarantena per la città di Vittoria che il prossimo 24 aprile compie 413 anni. Il giorno dell’anniversario della sua fondazione sarà un compleanno particolare, vista l’emergenza coronavirus. Sono sospesi infatti, tutti i festeggiamenti. Il vice Comandante della Polizia Municipale, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, deporrà una corona di fiori sulla tomba di Vittoria Colonna, i cui resti riposano all’interno della chiesa di San Giovanni Battista. Annullate anche le celebrazioni della ricorrenza del 75° anniversario della “Festa della Liberazione”.La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che, in ragione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, quest’anno non si terrà la tradizionale deposizione della corona di fiori all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, né sono previste altre cerimonie. Sulla facciata di Palazzo Iacono sventolerà, nelle due giornate, la bandiera tricolore.