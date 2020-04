Cucina

Torrone di mandorle e miele: ricetta ragusana FOTO

Ragusa – La ricetta del torrone di mandorle e miele tipico della provincia di Ragusa è facile e veloce. Bastano pochi ingredienti ovvero mandorle e miele. Ecco gli ingredienti: mezzo chilo di mandorle e 100 grammi di miele. Ecco come si prepara il torrone di mandorle ragusano: Versate le mandorle in una padella e fateli tostare. Poi versate 100 grammi di miele e mescolate fino a quando il composto non sarà amalgamato bene. Infine versate in una spianatoia di legno e stiratele con un mattarello.Poi tagliate a piccoli rombi. Il torrone può essere conservato in un contenitore per diversi giorni, basta suddividerli in strati separati con la carta da forno.