Rimedi naturali

Limone bollito per dimagrire velocemente: ricetta Limone bollito per dimagrire velocemente: ricetta

Il limone bollito nella dieta per dimagrire velocemente. Si tratta di un rimedio naturale della nonna e può essere consumato durante una dieta dimagrante per perdere peso. Ma vediamo come si prepara: 4 limoni freschi, un piccolo pezzettino di zenzero tritato e un litro di acqua. Ma vediamo ora come si prepara il limone bollito per dimagrire velocemente. Mettete l’acqua in una pentola, i limoni tagliati in due e lo zenzero e portate a bollore. Poi spegnete e lasciate raffreddare.Filtrate il tutto e poi consumate nell’arco della giornata.