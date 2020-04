Coronavirus, Guerra: non Ã¨ finita, inevitabili nuovi micro focolai

Salute e benessere

Roma - Occorre "rafforzare" la medicina del territorio "che deve essere in grado di intervenire sui micro-focolai epidemici che sicuramente si riapriranno data la trasmissione comunitaria che è ancora sostenuta. Focolai che devono essere estinti immediatamente per evitare la montata epidemica che abbiamo visto nel settimane scorse". Lo ha affermato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e componente del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, a RaiNews24."Ci sono dei prerequisiti che devono essere soddisfatti, altrimenti è molto rischioso procedere a una riapertura senza criteri - ha sottolineato - Il primo è l'interruzione della catena di trasmissione del virus. E qui siamo in una situazione abbastanza distribuita nelle Regioni, ma è tutto da verificare. C'è un punto cruciale: il rafforzamento del territorio. La capacità dei dipartimenti di prevenzione, dei medici di famiglia, di tutto quello che è il tessuto sanitario extra-ospedaliero, che deve essere capace di tracciare immediatamente i sospetti e diagnosticare subito anche con un tampone fatto a domicilio in maniere molto aggressiva".