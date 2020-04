Economia

Cna Ragusa, credito e finanziamenti appuntamento sul web per gli associati Cna Ragusa, credito e finanziamenti appuntamento sul web per gli associati

Ragusa - La Cna territoriale di Ragusa sempre vicino alle imprese. Anche in questo momento difficile. Prenderà il via domani, venerdì 17 aprile, alle 18, il primo di una serie di appuntamenti sui quali l’associazione territoriale punta parecchio per ridurre al massimo ogni distanza dai propri associati ma anche da tutti gli imprenditori e i cittadini in genere alla ricerca di informazioni precise e puntuali rispetto a una fase, come quella attuale, così convulsa e difficile. Il primo appuntamento focalizzerà l’attenzione su un tema fondamentale per le piccole e medie imprese, quello del credito e dei finanziamenti.A parlarne, assieme al presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e al segretario territoriale, Giovanni Brancati, saranno Alessandro Sascaro e Daniele Filippello, esperti del settore e responsabili della filiale di Ragusa del consorzio Unifidi Imprese Sicilia. Saranno dunque illustrate quali sono le opportunità per le imprese in un momento così drammatico. Per seguire in diretta l’evento, basterà collegarsi sulla pagina Facebook “Cna territoriale di Ragusa” a partire, come detto, dalle 18. Sarà anche possibile porre delle domande ai relatori scrivendole nei commenti. Per tutti gli interessati, insomma, un appuntamento da non perdere.