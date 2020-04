Ragusa, finanziamento per allevamento trota macrostigma

Economia

Ragusa - Aggiudicato all’Asd sezione provinciale di Ragusa convenzionata con la Federazione Italiana Pesca sportiva ed attività subacquee il servizio triennale di assistenza tecnico-naturale per le attività di riproduzione artificiale e ripopolamento, monitoraggio ittico ed ambientale per le finalità di gestione del centro di riproduzione di ittiofauna e delle attività correlate alla salvaguardia e conservazione della fauna ittica con particolare riferimento alla trota macrostigma”.Il servizio è stato affidato per un importo di 31 mila e 850 euro considerato che l’operatore aggiudicatario ha operato un ribasso del 9% sull’importo a basa di gara di 35 mila euro. L’individuazione dell’operatore che curerà il servizio di assistenza tecnico naturale consentirà ora di dare il via al progetto di implementazione dell’incubatoio per l’allevamento, la salvaguardia e la conservazione della trota macrostigma, finanziato dall’assessorato regionale alla Pesca nell’ambito dei fondi del Piano Operativo Feamp 2014/2020. Il progetto ha un finanziamento di 462 mila euro e verrà sviluppato all’interno del Mulino San Rocco dove è allocato l’incubatoio della trota macrostigma.