Migranti: sbarco di 77 persone nel siracusano

Siracusa, 13 apr. - Un gommone con a bordo 77 migranti è sbarcato nella notte a Porto Palo di Capo Passero, nel siracusano. Sono quasi tutti provenienti dall'Africa subsahariana.Si tratta del secondo sbarco autonomi in 24 ore nelle coste siciliane. Lo sbarco dei migranti, avvenuto nella notte a Portopalo di Capo Passero, segue a quello di ieri avvenuto a Pozzallo. Nello sbarco di Portopalo di Capo Passero due migranti, non conoscendo il fondale, si sono procurati qualche contusione e due di loro sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale 'Di Maria 'di Avola.Sono stati i pescatori del luogo a fare scattare l'allarme e sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Pachino, i carabinieri, la Guardia di finanza e la Guardia Costiera. I migranti provengono tutti dall'Africa subsahariana ed in questo momento sono sottoposti a visite mediche. Adesso bisognerà stabilire il luogo dove andranno in quarantena.