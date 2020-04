Italia

Coronavirus e scuole: riaprono a maggio o a settembre?

Roma - Riaprirebbe le scuole a maggio? "La scelta spetta al decisore politico e nel caso specifico al ministro dell'Istruzione. Personalemente, credo che in questo momento si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole a settembre ovvero all'inizio del prossimo anno scolastico". Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, a Che tempo che fa risponde così ad una domanda sulla riapertura delle scuole. Il principale timore del professor Locatelli è "che si abbandonino i comportamenti individuali improntati a straordinaria responsabilità che ci hanno portato a limitare il numero di persone ricoverate, di persone ricoverate in terapia intensiva e di morti. Il numero di decessi artiglia le nostre coscienze, le nostre sensibilità individuali, ma oggi siamo alla cifra più bassa dal 18 di marzo".Sono oltre 7 milioni e mezzo gli studenti italiani che sono a casa dal 9 marzo scorso e cioè dall'effetto del primo dpcm emanato a contrasto dell'epidemia da coronavirus.