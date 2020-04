Attualità

Covid Hospital Modica, Loredana Roccasalva dona monitor multiparametrico

Modica – Un monitor multiparametrico per controllare la quantità di ossigeno presente nel sangue dei pazienti con coronavirus è stato donato venerdì mattino al Covid Hospital di Modica. Si tratta della seconda donazione della stilista Loredana Roccasalva effettuata grazie alla raccolta fondi che arriva della vendita delle mascherine solidali. Un progetto “Operazione donazione ospedale Maggiore di Modica emergenza covid 19” ideato e realizzato dalla stilista Roccasalva circa un mese fa.“Un grazie mio personale – spiega la stilista Roccasalva -ad aziende e privati che, scegliendo di proteggersi con le nostre mascherine, hanno scelto di proteggere gli altri e di donare ai nostri #eroiincorsia alcune apparecchiature per assistere, sostenere e curare tutti coloro i quali hanno o avranno bisogno di cure. Grazie di cuore a due persone speciali che si sono messe a disposizione h 24 per il progetto senza risparmiarsi un attimo, che pur non facendo questo lavoro si sono dati anima e corpo adattandosi a tutto. Grazie Giampiero Ragusa e Liliana Guarino..Grazie di cuore”. Per avere ulteriori informazioni e prenotare le mascherine basta inviare una mail a roccasalvaloredana@gmail.com o un SMS AL 3347348536