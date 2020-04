Coronavirus Modica, 8 i ricoverati al Maggiore: 3 in Rianimazione

Attualità

Modica – Sono 8 i ricoverati per Covid 19 all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa. In particolare cinque sono ricoverati in Malattie Infettive e tre nel reparto di Rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati dimessi alcuni pazienti che erano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. La dimissione è scaturita da un miglioramento delle loro condizioni cliniche tali da non essere necessario un proseguo del ricovero ospedaliero.Da ieri a Scicli, Comiso e Ragusa sono cominciati i tamponi, eseguiti nelle auto, per le persone che hanno finito il periodo di quarantena a casa. Secondo gli ultimi dati della regione Siciliana i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa sono 53.