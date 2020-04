Emergenza coronavirus Avola, più vigili per una maggiore sicurezza

Sicilia

Avola - L’emergenza Covid-19 rende ancora più avvertita l’esigenza della presenza sul territorio di un numero più nutrito di personale della Polizia municipale. I 5 ausiliari del traffico andranno ad affiancare, per il periodo dell’emergenza, svolgendone le mansioni, i 20 vigili urbani impegnati in prima linea sul territorio, sostituendo gli assenti per malattia. “In un periodo come quello che stiamo vivendo - dichiara il sindaco di Avola, Luca Cannata - di emergenza sia sanitaria sia economica, non possiamo non riconoscere il valore aggiunto rappresentato dai nostri ausiliari e dalla loro appartenenza al Corpo della Polizia Municipale e profittare del loro aiuto e della loro esperienza”.I 5 ausiliari andranno a sostituire, per il periodo dell’assenza, le unità di personale che attualmente si trovano in congedo per malattia. “La battaglia che stiamo combattendo contro il Covid-19 deve essere affrontata al meglio - dice l’assessore alla Polizia municipale, Samantha Morale - con lo schieramento in campo di tutte le forze a nostra disposizione. Da qui la necessità di sostituire i Vigili assenti per malattia con personale già formato per le mansioni che andrà a svolgere”. Entrambi concordano sulla necessità di implementare le unità di personale in modo da poter svolgere al meglio i numerosi compiti attribuiti alla Polizia Municipale, alla quale in questo periodo è richiesto uno sforzo ulteriore, al fianco delle Forze dell’Ordine, per fronteggiare al meglio la straordinaria emergenza.