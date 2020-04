Coronavirus Scicli, fine quarantena per molti sciclitani: tamponi nelle auto

Attualità

Scicli – A Scicli ha preso il via l’esecuzione dei tamponi del coronavirus per le persone che hanno terminato il periodo di quarantena a casa. E’ quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Scicli. “Poiché si rende necessario effettuare i tamponi rinofaringei a soggetti che hanno terminato il periodo di quarantena, - si legge nel post pubblicato su facebook - questi soggetti saranno preventivamente autorizzati dall’Asp attraverso un SMS contenente i relativi dati anagrafici, nonché data e luogo di esecuzione. A Scicli i tamponi saranno effettuati presso il Presidio Ospedaliero “Busacca” - area antistante padiglione A, nei giorni 10-11-14-16 aprile 2020 dalle ore 8:30 alle ore 14:00.I soggetti interessati, nelle auto private, eventualmente accompagnati da un guidatore convivente, si recheranno a fare il tampone nel giorno e nell’ora indicata dall’Asp. Si invita al massimo rispetto delle indicazioni”.