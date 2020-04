Sicilia

Coronavirus: Palermo, nuovi interventi sanificazione in ospedali, farmacie e market

Palermo, 9 apr. - "Alle attività di sanificazione ed igienizzazione di tutti i quartieri di Palermo avviata da Rap dall'11 marzo si aggiunge ora l'azione di Re.Se.T. che, su disposizione del Sindaco Leoluca Orlando, effettuerà interventi manuali e puntuali in punti sensibili quali Ospedali, Farmacie, uffici aperti al pubblico, supermercati, ecc…). Stanotte la Re.Se.T. ha avviato una fase di test dei dispositivi acquistati ad hoc". E' quanto si legge in una nota del Comune. "Le due Aziende, sotto il coordinamento dell'Assessore Sergio Marino, hanno l'obiettivo di abbracciare giornalmente più aree del territorio cittadino affinchè i siti maggiormente frequentati siano sempre oggetto di particolare attenzione per il contrasto alla diffusione del Covid -19".“L'intervento coordinato delle due aziende – affermano il Sindaco Orlando e l'Assessore Marino – serve ad intervenire sia sui grandi assi con le autobotti, sia lungo gli assi secondari ed infine con interventi puntuali operati da Reset. Un modo per garantire, con metodi diversi, un intervento quanto più possibile diffuso in città, ma allo stesso tempo puntuale nei luoghi più delicati. Uno sforzo organizzativo delle due aziende che ne testimonia il valore umano a servizio della città e la dedizione dei lavoratori che hanno compreso la delicatezza del momento che stiamo attraversando”.Per i presidenti di Rap e Reset Giuseppe Norata e Antonio Perniciaro “si conferma una collaborazione importante, nello spirito di servizio che da sempre caratterizza il nostro impegno aziendale. Un impegno certamente difficile viste le condizioni operative, ma che da parte di tutti i lavoratori è accettato nell'ottica di rendersi quanto più possibile utili alla nostra comunità”.