Attualità

Modica , è morto padre Sortino: veglia funebre in streaming su facebook Modica , è morto padre Sortino: veglia funebre in streaming su facebook

Modica – E’ morto oggi don Giuseppe Sortino. Lo ha annunciato in un post su Facebook don Antonio Maria Forgione stamattina. “Carissimi, tocca a me il triste compito di comunicare che alle ore 6 di oggi Giovedì Santo e Giornata Sacerdotale, il nostro amato Parroco, Giuseppe Sortino, è nato in Cielo. Chiedo a tutti la carità della preghiera, così come Egli desiderava. Mi raccomandava sempre che, per le sue esequie non voleva discorsi e elogi funebri. Solo preghiere, preghiere, preghiere.... Vogliamo, pertanto, compiere questa sua richiesta. In Paradisum deducant te, Angeli”.Padre Sortino è stato parroco della chiesa di Fatima di Scicli e poi della parrocchia di Santa Maria di Betlem di Modica.Don Forgione sempre su facebook annuncia in un post “che stasera, alle ore 20,30 in diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia potrete unirvi alla veglia funebre in suffragio dell' anima di Padre Sortino. Purtroppo, in conformità alle disposizioni ministeriali per l'emergenza sanitaria da corona virus, non e assolutamente possibile essere presenti fisicamente.Quanti vogliono, possono unirsi alla preghiera da casa, in diretta streaming”.