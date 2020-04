Tisana con uva ursina contro la cistite: ricetta

Rimedi naturali

La tisana con uva ursina contro la cistite è un rimedio naturale che iuta a ridurre il fastidioso disturbo che colpisce molte persone. La cistite è un’infezione urinaria, acerrima nemica delle donne. Causata da diversi microrganismi, porta bruciore e dolore durante la minzione, stimolo frequente a urinare, e in alcuni casi, sangue nelle urine. La cistite è causata da batteri come l’Escherichia Coli, che colpisce le basse vie urinarie e provoca bruciori e uno stimolo frequente ad urinare. Questa tisana può aiutarti a ridurre il numero di batteri, alleviare il dolore e calmare l’infiammazione.Anche in questo caso, non può sostituire la cura che ti darà il tuo medico se soffri di questo disturbo, ma può contribuire ad accelerare la guarigione. Ma vediamo come si prepara la tisana con uva ursina contro la cistite. Preparazione: versa 2 cucchiaini di uva ursina in 25 cl di acqua fredda. Porta ad ebollizione e fai bollire per 3 minuti. Spegni la fiamma e lascia riposare per 10 minuti. Filtra e bevi. Prima di cominicare ad usare la tisana con uva ursina contro la cistite è raccomandato chiedere il parere del proprio medico soprattutto se si fa uso giornaliero di farmaci.