Dieta detox per avere una pancia piatta: ecco cosa mangiare

La dieta detox per avere una pancia piatta e dimagrire fino a 5 kg si basa sul consumo di diversi alimenti proteici. In praticolare la deita detox per avere un ventre piatto prevede il consumo di carne, sia rossa che bianca, ogni tipo di pesce, tutta la verdura preferibilmente di stagione, le uova, la frutta fresca e la frutta secca. E i condimenti devono essere limitati allo stretto necessario. Ma vediamo come funziona la dieta detox del ventre piatto. La colazione è sempre la stessa ed è a base di tè o caffé con dolcificante, succo d’arancia o di pompelmo al naturale (senza zucchero aggiunto), due fette di pane integrale tostate con un po’ d’olio extravergine d’oliva.Negli spuntini invece un frutto più uno yogurt intero, oppure 20 grammi di cioccolato fondente o della frutta secca. Negli altri due pasti della giornata? Spazio alla fantasia: 200 g di carne di manzo o pollo con insalata, oppure minestra di verdure senza legumi condita con un cucchiaino di olio, pane integrale e 50 g di prosciutto cotto o crudo sgrassato, oppure omelette di 2 uova con un filo d’olio, verdure stufate in un cucchiaino di olio, insalata, o ancora 50 g di pasta o riso integrale con verdure (o sugo di pomodoro e basilico) e 100 g di pollo o tacchino, oppure insalata mista con un cucchiaio di olio, 200 g di fiocchi di latte magri, macedonia con cioccolato a scaglie.Trattandosi di una dieta molto proteica raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. la dieta detox per dimagrire 5 chili non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.