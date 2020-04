Dieta leggera per dimagrire 3 kg in 7 giorni: menÃ¹ completo

Salute e benessere

La dieta leggera per dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni è semplice da seguire. E’ una dieta a base di insalate, pesce e tanta frutta. La dieta leggera è una dieta ipocalorica ricca di verdure ed idelae per il periodo di isolamento per l’emergenza coronavirus. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo della dieta leggera per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La colazione può essere fatta a scelta tra questi due menù. Primo menù per colazione: un caffè , una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato. Secondo menù per colazione: uno yogurt scremato, una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato.Per lo spuntino di metà mattina o per la merenda pomeridiana può essere fatta con una psremuta di arancia o con uno yogurt scremato o con una macedonia di frutta senza aggiunta di zucchero. Lunedì: pranzo con insalata di lattuga, pomodori, sedano carota grattugiata, pesce alla griglia, al forno o lesso e una mela. Cena: insalata di lattuga, pomodori, tonno, olive nere, cipolla e cetrioli. Martedì: pranzo con insalata a base di lattuga, pomodoro, sedano e carota, filetto di vitello cotto alla griglia e uno yogurt. Cena: insalata di fagiolini, polpa di granchio e pomodoro.Mercoledì: pranzo con insalata di lattuga, pomodoro, sedano e carota, una porzione di frutti di mare alla griglia e una pera. Cena: insalata di lenticchie con tonno, cipolla, peperone e uovo sodo. Giovedì: pranzo con insalata di lattuga, pomodori, sedano e carota tagliata, pesce alla griglia e una mela. Cena: insalata di carciofi, asparagi, mais, pomodoro, cipolla, sedano, uovo sodo e tonno al naturale. Venerdì: pranzo con insalata a base di lattuga, pomodoro, sedano e carota, filetto di pollo cotto alla griglia e una pera o un kiwi. Cena: insalata di pollo lesso, mela e ananas al naturale con salsa di yogurt scremato. Sabato: pranzo con insalata di lattuga, pomodoro, sedano e carota, una porzione di frutti di mare alla griglia e una mela. Cena: insalata di patate lesse, tonno, polpa di granchio, pomodori, peperoni e cipolla. Domenica: pranzo con una zuppa di verdure, pesce alla griglia, lesso o al forno e un kiwi. Cena: insalata di lattuga, pomodoro, tonno, olive nere, cipolla e cetriolo. Trattandosi di una dieta molto restrittiva raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta leggera è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importnati e alle donne in gravidanza.Lo schema della dieta sopraelencato è indicativo perché la dieta ribadiamo sempre va elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.