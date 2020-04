Coronavirus, 2500 mascherine donate agli ospedali di Ragusa

Attualità

Ragusa - 2500 mascherine a norma sono state donate stamani agli ospedali di Ragusa, sia al Giovanni Paolo II e che all’Ompa di Ragusa Ibla. E’ stata Letizia Gerotti, presidente del Lions Club Ragusa Host, a consegnare le mascherine al direttore sanitario Pasquale Granata per essere destinate agli operatori sanitari e parasanitari che giornalmente, con enormi sacrifici, lavorano all’interno dei nosocomi. Presenti anche il direttore amministrativo, Gabriella Merlino e la segretaria del club service ibleo, Pina Lembo. “Abbiamo avviato al nostro interno una raccolta fondi che è servita ad acquistare le 2500 mascherine prodotte secondo gli standard europei da un’azienda del Nord Italia.Abbiamo pensato di donarle al personale che opera in ospedale, che è in prima linea in questa lotta contro un nemico invisibile e dunque, più di tutti gli altri, risulta essere maggiormente esposto. Sappiamo che le istituzioni nazionali e regionali si stanno adoperando per far pervenire altri presidi sanitari a protezione del personale ma intanto abbiamo pensato di offrire il nostro supporto attraverso questa donazione che vuole essere da un parte un concreto aiuto nei confronti di chi opera giornalmente in ospedale e dall’altro un segnale di enorme ringraziamento per quanto stanno facendo a tutela della salute pubblica”.La consegna è avvenuta stamani all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Il Lions Club Ragusa Host sta proseguendo la sua attività al servizio della collettività avviando una nuova raccolta fondi per offrire, su indicazione della Caritas e dei Servizi Sociali, dei generi alimentari alle famiglie meno abbienti.