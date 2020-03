Dimagrire con la dieta dei liquidi a cena: menÃ¹

Salute e benessere

Dimagrire con la dieta dei liquidi a cena è facile. Si tratta dia una dieta che prevede il cosumo di pasti soli fino alle 17. Il segreto per dimagrire con la dieta dei soli liquidi a cena sta nell’escludere dalle abitudini i pasti corposi a cena. La dieta dei soli liquidi a cena è simile alla dieta Dinner Cancelling. Ma come funziona la dieta dei liquidi a cena? Innanzitutto bisogna sapere che durante questa dieta non bisogna calcolare le calorie e non bisogna privarsi durante il giorno: si può mangiare ciò che si desidera, certo evitando di esagerare. Basta però seguire l’unica regola ovvero quella di fermarsi dalle 17 in poi.Ma vediamo un esempio della dieta dei soli liquidi a cena. Colazione con 200 ml di yogurt magro con due cucchiai di muesli dolcificato, un cucchiaino di miele oppure un panino da 60 g. con 3 fette di prosciutto magro e un bicchiere di spremuta di arancia. A pranzo: una sogliola all’arancia, 200 g. di patate lesse, un pompelmo. Merenda: 100 g. di Philadelphia con 20 g. di noci o di nocciole spezzettate, 40 g. di pane. Cena: una tazza di tisana al tiglio dolcificata con un cucchiaino di miele. Questo tipo di menù con delle varianti può essere seguito per una settimana e promette di far dimagrire fino a 3 kg.La colazione per tutti i giorni della settimana resta la medesima, mentre i restanti pasti possono essere così suddivisi. Pranzo: 100 g. di spezzatino di tacchino cotto in padella con pomodoro, olio e origano, un peperone alla griglia, un panino e una mela. Merenda: sandwich preparato con due fette di pane e 100 g. di petto di pollo grigliato, due foglie di lattuga e un pomodoro. Cena: una tazza di karkadè dolcificato con un cucchiaino di miele. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima si seguire questa o qualsiasi altra dieta. Questa dieta è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.