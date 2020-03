Coronavirus Ragusa, presidi sanitari donati dai Notai iblei

Attualità

Ragusa, 31 marzo 2020 - I Notai dalla provincia di Ragusa hanno donato all'Asp di Ragusa alcuni presidi medici sanitari necessari per arginare l'emergenza COVID 19. «Si tratta - spiega il Presidente del Consiglio di Ragusa Maria Scifo - di attrezzature acquistate su espressa segnalazione dell’ASP e d'intesa con la Direzione importanti e utili per le strutture sanitarie in questo momento di grave emergenza. Con questo gesto si vuole testimoniare la vicinanza ed esprimere la riconoscenza del Notariato Provinciale ai medici e a tutto il personale sanitario - infermieri e volontari - con la speranza che ciò possa essere di aiuto nell’approntare i soccorsi indispensabili in questo momento.»