Salute e benessere

Spesa al supermercato e coronavirus: ecco le regole per evitare il contagio Spesa al supermercato e coronavirus: ecco le regole per evitare il contagio

Coronavirus e spesa al supermercato. Come fare la spesa in sicurezza ed evitare il contagio da Covid 19?. Sono queste le domande che spesso si fanno i cittadini magari durante la fila agli ingressi dei supermercati. In queste ultime settimane sono diverse le regole che vengono dettate da esperti ed epidemiologi per evitare il contagio al supermercato e non solo. Ma vediamo quali sono alcune di queste regole che ci aiutano ad avere un buon comportamento quando andiamo al supermercato. La prima cosa che è anche quella che viene ripetuta continuamente anche in tv e nelle radio è quella di usare guanti e mascherina.Poi bisogna mantenere la distanza di sicurezza sia durante la fila per entrare nei supermercati che all’interno della struttura. Vietato toccarsi bocca, naso o occhi mentre si circola tra gli scaffali. Seconda regola da seguire è quella di togliersi le scarpe quando si torna a casa e alvarsi subito le mani. È fondamentale, quando si torna a casa, lavarsi le mani con acqua calda e detergente prima di mettere a posto la spesa e anche dopo averla riposta in ordine. Allo stesso modo è importane togliersi le scarpe prima di entrare nel proprio appartamento e lasciarle fuori (o in balcone) per non contaminare la superficie che calpestiamo ogni giorno.La terza regola per fare la spesa insicurezza al supermercato è quella di pulire la maniglia del carrello della spesa prima di utilizzarlo e possibilmente anche dopo, per gentilezza verso chi lo userà dopo. Tuttavia dobbiamo ricordarci che la carica virale, sulle superfici, si abbatte enormemente in poco tempo. E anche qui, piuttosto che girare con la boccetta dell’alcol, è importante lavarsi molto bene le mani subito dopo aver fatto la spesa, o pulirsi con un gel antibatterico prima di entrare in macchina. La quarta regola da seguire è quella di lavare bene frutta e verdura presa al supermercato in quanto potrebbe essere stata toccata da qualcun altro che non aveva i guanti o la mascherina.Il coronavirus non è veicolato dal cibo, non ci sono evidenze scientifiche al riguardo, ma è sempre raccomandato nel caso della verdura o della frutta avere l’accortezza di lavarla bene e, magari, di lasciarla in ammollo nell’acqua con un cucchiaino di bicarbonato (ma questa è una regola di buon senso da applicare sempre).