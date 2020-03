Tisana di alloro contro coliche e meteorismo: ricetta

Rimedi naturali

Ragusa - La tisana di alloro è una tra le tisane più usate per la salute dell’organismo in quanto stimola il sistema immunitario. E' una tisana utilizzata per alleviare le coliche, i disturbi dello stomaco e favorire la digestione contro meteorismo o aerofagia. Le foglie di alloro sono un’importante fonte di vitamina C, utile nei casi influenzali e per combattere virus e batteri. La presenza di vitamina A lo rende una pianta capace di mantenere la buona salute della vista, della pelle e delle mucose. I sali minerali presenti aiutano a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.Ma vediamo come si prepara la tisana di alloro, ecco la ricetta: sminuzzare qualche foglia secca di alloro e metterle in una tazza di acqua bollente, dolcificando con miele a piacere. La tisana di alloro è ideale per combattere il mal di pancia e per alleviare i fastidi sintomi influenzali. Se bevuto caldo prima di coricarsi, fa sudare abbondantemente riuscendo ad attenuare i sintomi dell’influenza e del raffreddore. La tisana di allora è nota perchè stimola il sistema immunitario, vitaminizzante (vitamina C), antitumorale.