Coronavirus in provincia di Ragusa: 28 positivi, 8 ricoverati e un morto

Modica – Sono 28 i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Otto sono ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica, 7 nel reparto di malattie Infettive e uno in Rianimazione, 4 sono negativizzati e uno è morto oggi. Si tratta di un paziente di 71 anni di Marina di Ragusa, che da giorni era stato ricoverato nel nosocomio modicano. L’uomo, ieri, si era aggravato e dal reparto di Malattie Infettive era stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove oggi è deceduto. A darne notia è stata l’Asp di Ragusa.L’azienda sanitaria inoltre informa i cittadini della provincia di Ragusa che da lunedì, secondo le indicazioni dell’Assessore Regionale della Salute, informato costantemente della situazione della Provincia, avranno inizio i prelievi dei tamponi alle persone in isolamento che singolarmente saranno chiamate e con la loro auto se disponibili potranno recarsi a Ragusa per effettuare il tampone senza scendere dall’auto. Questo consentirà di velocizzare le procedure, effettuare più tamponi e dedicare il personale per le visite a domicilio per le persone più fragili e non autonome.Infine la nota dell’Asp ricorda ai cittadini che in previsione di un aumento dei casi in tutta la Regione e anche nella provincia di Ragusa, devono rispettare rigidamente le regole dell’isolamento